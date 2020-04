Ciclone deixa 28 desaparecidos ao atingir balsa para evacuação contra coronavírus nas Ilhas Salomão

HONIARA - Pelo menos 28 passageiros de uma balsa foram levados por um ciclone nas Ilhas Salomão, na Oceania, durante uma operação de evacuação para conter a pandemia do novo coronavírus, informou a mídia local neste sábado, 4.

"Vários passageiros desapareceram no mar depois de serem levados pelas ondas e pelos ventos ", disse o primeiro-ministro Manasseh Sovagare. Segundo ele, o navio partiu do porto "apesar de várias advertências meteorológicas", enquanto o ciclone Harold se dirigia para as Ilhas Salomão.

O MV Taimareho partiu na noite de quinta-feira, 2, da capital Honiara, na direção de West Are'are na ilha de Malaita, a mais de 120 km de distância. A jornada fazia parte de um programa do governo para evacuar as pessoas para suas aldeias de origem, a fim de combater a pandemia.

Os sobreviventes explicaram que várias pessoas foram varridas por ondas enormes e ventos fortes, com um saldo de 28 desaparecidos, segundo a imprensa local.

A polícia, por sua vez, declarou que, no momento, era impossível confirmar esse número e que a busca por pessoas desaparecidas continua. As operações de resgate são complicadas devido ao mau tempo do ciclone Harold de categoria 1.

A população das Ilhas Salomão, um país com mais de 900 ilhas e 610 mil habitantes, mantém modos de vida tradicionais e 75% se dedicam à agricultura e à pesca. / AFP e EFE