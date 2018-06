Ciclone deve atingir sul da Índia no domingo

Com a aproximação do ciclone Phailin, trabalhadores em uma usina de energia convocaram greve, deixando mais de 20 milhões de pessoas sem energia elétrica e interrompendo serviços hospitalares e de transporte.

O presidente da federação que representa os empregados do governo, P. Ashok Babu, disse que a greve foi motivada pela chegada do ciclone, que deve alcançar a costa de Andhra Pradesh e o estado de Orissa em dois dias, segundo projeções do Departamento Meteorológico da Índia. Babu também disse que os protestos para manter o estado unificado continuarão, apesar do principal partido do Congresso afirmar que a decisão de 3 de outubro não será revertida.

Para que o estado de Telangana seja formalmente criado, as duas casas do Parlamento devem aprovar a lei por uma maioria de dois terços dos votos, assim como a assembleia de Andhra Pradesh também deve dar o aval.

Sob a proposta apresentada, a atual capital de Andhra Pradesh, Hyderabad, continuará como a principal cidade dos dois estados por 10 anos, para posteriormente se tornar a capital somente de Telangana. "Nós estamos lutando por nossas futuras gerações, que perderiam oportunidades de empregos se nós perdêssemos Hyderabad", disse Bezawada Anjaiah, dono de uma mercearia em Nellore, uma cidade costal próxima à capital do estado. Fonte: Dow Jones Newswires.