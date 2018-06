Ciclone pós-tropical Sandy está na Pensilvânia

A super tempestade causada pela junção de Sandy com outros sistemas climáticos afetou milhões de moradores da Costa Leste dos EUA. A cidade de Nova York foi uma das mais afetadas, com seu centro financeiro sendo fechado pelo segundo dia seguido e água do mar alcançando o local onde ficava o World Trade Center.

Antes mesmo de atingir terra firme, Sandy já não tinha mais o status de furacão, mas a distinção era puramente técnica, baseada em seu formato e temperatura interna porque a tormenta ainda gera ventos típicos de furacão.

Efeitos da super tempestade chegaram até o Meio-Oeste dos EUA. Em Chicago autoridades alertaram os habitantes para que permaneçam longe do Lago Michigan. Espera-se ventos de 96 km/h e ondas de 7 metros até a quarta-feira.

Apesar de ir enfraquecendo aos poucos, o fenômeno natural, que causou alertas de ventos da Flórida até o Canadá, vai continuar a causar fortes chuvas e inundações, afirmou Daniel Brown, coordenador do NHC. As informações são da Associated Press.