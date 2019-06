Ciclone Vayu se dirige ao oeste da Índia e obriga retirada de cerca de 300 mil pessoas

AHMEDABAD, ÍNDIA - O ciclone Vayu está ganhando força e se aproxima do oeste da Índia, onde pode tocar a terra na quinta, com rajadas de vento de até 170 km/h, informaram as autoridades nesta quarta-feira, 12.

As autoridades do Estado de Gujarat iniciaram a retirada de moradores das zonas costeiras, onde vivem cerca de 300 mil pessoas.

"Muitas pessoas que vivem perto da costa não querem sair e deixar suas casas. Nossos agentes estão tentando convencê-las", disse Ajay Prakash, uma autoridade local.

"Esperamos conseguir movê-las a tempo", ressaltou o funcionário do distrito de Gir-Somnath, onde o ciclone Vayu deve chegar durante a madrugada (local).

Vijay Rupani, responsável por Gujarat, explicou à imprensa que 130 mil pessoas já foram transferidas para áreas mais seguras.

Os ciclones são relativamente raros em Gujarat. O pior deles atingiu a região em 1998, quando mais de 4 mil pessoas morreram, segundo dados oficiais. / AFP