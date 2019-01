Cidadão americano é preso na Rússia sob acusação de espionagem

MOSCOU - Um cidadão americano foi preso em Moscou sob acusação de espionagem na sexta-feira 28, segundo declaração publicada nesta segunda, 31, pela a FSB, a agência de segurança russa e sucessora da KGB. A FSB afirmou que o homem foi pego “durante uma operação de espionagem”, mas não deu mais detalhes.

A agência estatal de notícias Tass identificou o homem como Paul Whelan, que pode ser sentenciado a mais de 20 anos de prisão na Rússia.

A embaixada dos Estados Unidos em Moscou não fez comentários.

A prisão do americano vem após um período crítico nas relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Rússia devido à crise da Ucrânia, a guerra na Síria e as alegações de que os russos interferiram sobre as eleições presidenciais americanas de 2016. / AP