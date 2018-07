Cidadãos franceses da América do Sul começam a votar Os franceses que vivem no Brasil, Uruguai e Argentina já começaram a votar na eleição presidencial da França. A votação neste sábado (21) começou às 8 horas (horário local), 19 horas antes da abertura das urnas no território francês. No Rio de Janeiro, o posto de votação instalado no Consulado da França abriu suas portas poucos minutos antes das 8 horas e só encerrará as atividades às 18 horas, informou um diplomata francês. Segundo ele, é a primeira vez que os franceses que moram no exterior não votarão no mesmo dia.