Cidade afegã sedia campeonato internacional de esqui

A cidade de Bamiyan, no Afeganistão, sediou o primeiro campeonato internacional de esqui do país.

Em 2011, a cidade localizada nas montanhas já teve uma competição para escolher os melhores esquiadores locais.

No campeonato deste ano, 20 esquiadores de outros países competiram com dez afegãos recém iniciados no esporte.

Com montanhas que chegam a 5 mil metros de altura, Bamiyan é considerada um potencial polo turístico para esquiadores.

No entanto, a localidade ainda não tem um serviço de resgate, ou um sistema de alerta de avalanches. O atendimento médico é básico.

Assim como no resto do Afeganistão, a segurança é um dos principais problemas de Bamiyan. Embora a Província seja poupada dos combates, as rotas que ligam à capital do país, Cabul, apresentam grandes riscos.

A Província também ficou famosa pelas gigantescas estátuas de Buda, destruídas pelos talebãs em 2001.