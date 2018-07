Cidade alemã tem população retirada devido bomba da Segunda Guerra Mundial

Mais de 40 mil pessoas foram retiradas da cidade de Koblenz, na Alemanha, para que uma grande bomba ainda da Segunda Guerra Mundial fosse desativada com segurança.

A bomba, de quase duas toneladas, foi encontrada no leito do rio Reno, depois que o nível do rio diminuiu devido a um período de seca.

Todas as pessoas que moram em um raio de dois quilômetros em volta do local onde a bomba foi encontrada tiveram que sair da área. Quase metade da população de Koblenz foi afetada pela operação e várias ruas da cidade foram fechadas

Os especialistas conseguiram desativar a bomba na tarde deste domingo.

Esta foi a maior operação de evacuação de moradores relacionada a uma bomba desde o final da Segunda Guerra Mundial na Alemanha.

Drenagem e abrigos

As autoridades alemãs afirmaram que sete casas de repouso, dois hospitais e uma prisão tiveram que ser fechados na operação de evacuação dos moradores da cidade.

Também foram instalados abrigos com 12 mil camas em escolas, para acomodar as pessoas que não tinham para onde ir.

Centenas de sacos de areia foram colocados em volta da parte do leito do rio onde a bomba estava e o resto da água foi drenado para que a bomba fosse desativada.

A bomba foi lançada na cidade durante a Segunda Guerra Mundial pela Força Aérea Britânica.

Além da bomba britânica, os especialistas alemães também desativaram, ao mesmo tempo, uma bomba menor, lançada pelos americanos.