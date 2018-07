Cidade americana de Stockton declara concordata Stockton, cidade portuária da Califórnia que remonta à era da Corrida do Ouro, invocou oficialmente hoje o pedido de proteção do Capítulo 9 das Falências na corte federal de Sacramento. Com isso, se tornou a maior cidade norte-americana a requerer um pedido de concordata com base no código falimentar dos EUA.