Cidade chinesa suspende imposto que gerou distúrbios

XANGAI - O governo da cidade de Zhili, no leste da China, especializada na confecção de roupas para crianças, informou que recuará de um imposto que gerou distúrbios esta semana, em um esforço para aplacar o descontentamento local que levou autoridades a reforçar o policiamento na cidade, informa o Wall Street Journal.

Divergências sobre a taxa, que afeta principalmente trabalhadores migrantes em pequenas empresas, geraram violência esta semana em Zhili, cidade da metrópole de Huzhou e da província de Zhejiang, 130 quilômetros a oeste de Xangai. Pela segunda noite seguida, policiais diziam para as pessoas ficarem em casa nesta sexta-feira, 28, para manter a paz.

A imprensa local informou sobre 28 pessoas presas após os distúrbios da quarta-feira, quando mais de 30 carros foram danificados, alguns deles queimados. Várias pessoas ficaram feridas, mas não há registro de mortes.

"Um pequeno grupo de pessoas causou problemas intencionalmente e atrapalhou seriamente a ordem social normal", afirmou o governo de Zhili em comunicado.

Em breve comunicado, o governo afirmou que uma taxa sobre unidades de processamento de roupas infantis foi suspensa, mas sem dar detalhes. A administração informou que um funcionário do escritório local responsável pela arrecadação de impostos, identificado como Xu Rongquan, foi suspenso e estava sob investigação.

Segundo pessoas entrevistadas por telefone em Zhili, os distúrbios ocorreram após funcionários encarregados de recolher o novo imposto pelo uso de máquinas para a confecção de roupas infantis agirem de modo agressivo. A taxa incidia sobre pequenas empresas, que geralmente não têm licença e contratam trabalhadores migrantes, que ganham por peça produzida.

Os moradores disseram que o imposto era de entre 300 yuans (R$ 80) e 600 yuans por máquina usada e teria dobrado em relação ao ano anterior. Um homem não identificado teria resistido à cobrança, sendo seguido por outros no início do protesto.

As manifestações são ilegais na China, mas ocorrem cada vez com mais frequência , por causa de temas como a inflação, poluição e imóveis em áreas urbanas.

Os protestos ocorrem no momento em que pequenas empresas privadas, muitas das quais concentradas na área próxima a Xangai, sentem-se pressionadas pelos esforços do governo para puxar um pouco o freio no crescimento econômico a fim de controlar a inflação. Esses esforços limitaram o crédito para algumas pequenas firmas, o que levou o governo este mês a anunciar medidas para ajudar pequenas e médias empresas.

A indústria de Zhejiang depende dos trabalhadores com baixos salários vindos do interior, mas agora enfrenta crescente demanda por aumentos nos salários.

As informações são da Dow Jones.