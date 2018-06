Cidade coloca guardas armados nas escolas Crianças e jovens de Malboro, pequena cidade do Estado de New Jersey, tiveram ontem uma surpresa ao retornar às aulas após o feriado do ano-novo: guardas armados em todos os locais de ensino, públicos ou privados. A medida foi tomada após o massacre de Newtown, em Connecticut, no mês passado, e anunciada ontem no site da prefeitura de Malboro, cidade de 40 mil habitantes.