Cidade da Inglaterra lembra partida do Titanic

Nesta terça-feira, mais de 650 descendentes dos que estiveram a bordo se reuniram para uma cerimônia no mesmo cais de onde o Titanic partiu, em 10 de abril de 1912.

Elas jogaram flores e coroas de flores na água no local de onde o transatlântico da White Star partiu e fizeram um momento de silêncio em memória dos que perderam suas vidas na tragédia.

Uma gravação do apito do Titanic soou no cais ao meio-dia - mesmo horário no qual o RMS Titanic se soltou das amarras. A cerimônia foi encerrada com o hino "Nearer My God To Thee" (Mais perto, meu Deus, de Ti), que teria sido tocada pelos músicos do navio enquanto ele afundava.

Também nesta terça-feira, Southampton também abriu um novo museu, o SeaCity, que conta relação da cidade com o mar, com foco na história do Titanic.

O MS Balmoral, navio que vai refazer a rota do Titanic, partiu do porto da cidade no domingo, mas teve de interromper sua jornada nesta terça-feira por causa de uma emergência médica a bordo.

"O navio voltou e tomou a direção de cerca de 20 milhas náuticas a leste, que o levará para mais perto da costa, num local ao alcance de um helicóptero", informaram os organizadores da excursão em comunicado.

"Assim que o passageiro deixar a embarcação para tratamento médico, o navio vai retomar sua rota", diz o documento, sem identificar a pessoa ou descrever o problema de saúde que ela teve.

O cruzeiro deve durar 12 noites. O navio leva 1.309 passageiros, dentre eles parentes de alguns dos mais de 1.500 passageiros do Titanic que morreram, e pretende recriar a experiência do transatlântico.

Muitos passageiro, tripulantes e camareiros estão vestidos com roupas da época. As refeições seguem o menu do Titanic e uma banda toca músicas daquele período.

Duas cerimônias em memória da tragédia devem acontecer no final de semana: a primeira perto da meia-noite de 14 de abril, quando o Titanic bateu contra o iceberg, e a segunda nas primeiras horas do dia 15, quando a embarcação afundou.

O Balmoral pertence à Fred. Olsen Cruise Lines, cuja matriz, a Harland and Wolff, construiu o Titanic em Belfast. As informações são da Associated Press.