Cidade de Fukushima irá medir radiação de crianças

O governo da cidade de Fukushima, no nordeste do Japão, anunciou nesta terça-feira que irá fornecer medidores de radioatividade para que sejam usados por crianças e adolescentes entre quatro e 15 anos durante três meses.

Com os medidores, que deverão ser usados pelos cerca de 34 mil menores nas suas tarefas do dia-a-dia, as autoridades querem determinar o nível de radiação a que eles estão expostos e, caso fique contatado que ele é baixo, tranquilizar os pais.

A cidade fica a 60 km de distância da usina nuclear de Fukushima, seriamente danificada após o terremoto seguido de tsunami de 11 de março. Devido ao vazamento de radioatividade, a área num raio de 20 km ao redor da usina é considerada área de risco.

Pais de crianças menores de quatro anos também poderão requisitar os medidores.

Um integrantes do governo local citado pela agência AFP disse que os níveis radioativos na cidade de Fukushima estão abaixo do que seria considerado preocupante e que os medidores seriam lidos mensalmente para a verificação do efeito cumulativo desta radiação.

Também nesta terça-feira, o governo japonês aprovou um projeto de lei para ajudar o operadora da usina, a Tokyo Eletric Power Company (Tepco), a pagar bilhões de dólares em indenizações para as vítimas do acidente.

O projeto de lei deve ser submetido ao Parlamento o mais rápido possível, segundo o ministro do Comércio japonês, Banri Kaieda.

Mais de 8 mil moradores foram evacuados de suas casas. A demora em resolver o assunto das indenizações vem sendo bastante criticada no Japão.