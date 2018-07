Cidade do Wyoming é vendida por US$ 900 mil

BUFORD - Uma cidade, anunciada como a menor dos Estados Unidos, foi vendida num leilão por US$ 900 mil. Buford, no Wyoming, fica localizada entre Cheyenne e Laramie no sudoeste do Estado. Dois homens vietnamitas não identificados deram o lance vencedor pela cidade nesta quinta-feira.

Como proprietários da cidade, que fica ao longo da rodovia Interestadual 80, eles receberão um posto de gasolina e uma loja de conveniência, um prédio escolar de 1905, uma choupana, uma garagem, 10 acres de terra (cerca de 40,5 mil metros quadrados) e uma casa de três dormitórios.

A cidade tinha apenas um habitante, Don Sammons. Ele pretende se aposentar de seu cargo não oficial de "prefeito" e se mudar.

As origens de Buford remontam a 1860 e à construção da estrada de ferro transcontinental e chegou a ter 2 mil moradores antes do redirecionamento da ferrovia. As informações são da Associated Press.