Cidade faz campanha por prisão de Berlusconi As autoridades da cidade de Kharkiv, na Ucrânia, instalaram um outdoor em um prédio público exigindo a prisão de Silvio Berlusconi. O cartaz tem uma imagem do italiano atrás das grades e afirmações contra o ex-premiê. A imagem é uma resposta a uma provocação do prefeito de Roma, Gianni Alemanno, que expôs em sua cidade um cartaz exigindo a libertação da ex-premiê ucraniana Yulia Timoshenko.