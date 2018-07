Cidade indiana adota 'policiais de papelão' Autoridades de trânsito de Bangalore, na Índia, adotaram a tática de espalhar "policiais de papelão" em tamanho real pela cidade para reduzir as infrações cometidas por motoristas. Os "equipamentos" têm fotos de agentes reais e foram instalados em diversas ruas. O chefe do Departamento de Tráfego diz que as estatísticas já melhoraram.