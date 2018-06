Cidade na Espanha vai cultivar maconha para saldar dívida

A cidade espanhola de Rasquera arrendou um terreno no qual irá cultivar maconha, como forma de saldar sua dívida de 1,3 milhões de euros (cerca de R$ 3 milhões).

O financiamento para o polêmico plantio da erva será feito ao longo dos próximos dois anos pela Associação de Consumidores de Maconha de Barcelona.

Mas as autoridades espanholas ainda estão estudando se a medida é ou não legal. A lei do país permite o consumo de maconha em bases pessoais ou compartilhada, mas o tráfico é punido com penas que podem chegar a 6 anos de prisão.