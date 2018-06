Cidade produtora de petróleo no Sudão do Sul é atacada Rebeldes no Sudão do Sul atacaram hoje a cidade de Malakal, capital do Estado do Alto Nilo, onde ficam os únicos campos de petróleo em operação no país, comprometendo ainda mais o cessar-fogo em vigor e ameaçando interromper o pequeno fluxo sul-sudanês de exportações da commodity.