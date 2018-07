Cidade proíbe o uso de 'biquíni masculino' O uso do "biquíni masculino", peça de banho que ficou famosa com o filme Borat, do humorista Sacha Baron Cohen, foi proibido na cidade litorânea de Newquay, na Grã-Bretanha. O veto é uma tentativa de impedir a "imoralidade", segundo as autoridades.