Cidades europeias precisam de mais dinheiro para lidar com ameaças terroristas, diz prefeito de Nice

NICE, FRANÇA - O prefeito da cidade francesa de Nice, onde dezenas de pessoas foram mortas em 2016 por um agressor que lançou o caminhão que dirigia contra pedestres, disse que vai se reunir com seus colegas europeus em setembro para ver como eles podem melhorar a segurança depois dos ataques terroristas realizados na Espanha, que deixaram mais de 10 mortos.

"Estou convencido que a vida vai prevalecer sobre a morte e iremos triunfar sobre a barbárie e o terror", disse Christian Estrosi a jornalistas, após prestar uma homenagem às vítimas dos ataques de Barcelona e Cambrils na Promenade des Anglais, onde 86 pessoas morreram no dia 14 de julho de 2016, quando comemoravam as festas do Dia da Bastilha.

"É óbvio que são os prefeitos - seja em Berlim, Londres, Paris, Nice, Barcelona ou Estocolmo - os primeiros a serem confrontados com essa violência e os que administram essas áreas públicas. Mas não somos nós que participamos das grandes reformas nacionais e europeias", destacou Estrosi.

Ele afirmou que tomou a difícil decisão de gastar € 30 milhões (US$ 35 milhões) de seu orçamento para proteger áreas de Nice que poderiam ser alvos de novos ataques com veículos, e ressaltou que as cidades precisam de mais dinheiro para lidar com as ameaças terroristas.

Estrosi disse que os prefeitos de algumas cidades - as quais ele não especificou - se encontrarão entre os dias 28 e 29 de setembro em Nice com Julian King, comissário europeu responsável por questões de segurança. Eles devem discutir maneiras de melhorar a situação e revisar a legislação nacional e europeia. "Não ganharemos a guerra com regras de paz", apontou o prefeito. / REUTERS