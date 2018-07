Cidades pró e contra Kadafi acertam contas

Separadas por 250 quilômetros, as cidades de Misrata e Sirte começam a viver o acerto de contas pós-guerra civil. Parcialmente destruída ao longo de três meses de cerco e bombardeios do regime, a primeira celebra a vitória dos rebeldes no confronto com as tropas leais a Muamar Kadafi. Fiel ao ditador até o fim, a segunda é agora a nova cidade mártir da Líbia, completamente arrasada pelo ataque dos insurgentes.

Em meio ao conflito, moradores que deixaram as duas cidades vivem o drama de um pós-guerra civil marcado pela vingança dos rebeldes. Em ambas, os habitantes que fugiram do conflito agora enfrentam o menosprezo ou a dor de perder tudo. Em Misrata, a cidade rebelde mais bombardeada pelo antigo regime, sofreu com estupros em massa - mais de 1,2 mil mulheres teriam sido vítimas de soldados e mercenários kadafistas. Placas escritas em árabe estão instaladas nos postos de controle: "Se você deixou Misrata, não tem o direito de retornar".

O Estado apurou que a sentença informal vem sendo executada à risca com a conivência do Conselho Nacional de Transição (CNT) da região. Nos bairros de Gasser Ahmed, Gueran e Al-Jazira, centenas de casas de famílias que fugiram durante o conflito foram ocupadas, expropriadas ou saqueadas.

Quem retorna e tem a chance de encontrar sua residência ainda desocupada corre o risco de ter a família agredida e expulsa. "É uma situação muito injusta, pois as pessoas tinham o direito de deixar a cidade durante a revolução", diz um jovem engenheiro e morador de Misrata, cujo melhor amigo foi expulso ao retornar. Ele não pode ser identificado porque quem diverge da decisão, segundo ele, sofre ameaças. "Ainda não podemos falar sobre o assunto em público, pelo menos até as eleições e a escolha de um governo livre", diz.

Mohamed Glewen, coordenador da Associação 17 de Fevereiro, espécie de prefeitura informal que conta com 8 mil voluntários para a reconstrução e reorganização de Misrata, não esconde as privações de liberdade, que no seu entender se justificam. "Se uma pessoa quiser vir a Misrata e não tiver problemas, será aceita", diz Glewen. "Mas ninguém próximo a Kadafi pode vir aqui."

Em Sirte, quem retorna só descobre destruição. Antes do ataque do CNT, os rebeldes tentaram negociar durante semanas a rendição da cidade e a entrega das autoridades do regime que estivessem na região - caso de Kadafi e de seu filho Mutassim. A seguir, um cerco de um mês foi realizado para pressionar a população e as forças leais. Nesse intervalo, a maior parte dos 100 mil habitantes de Sirte deixou a região.

Agora, os poucos que já se aventuram a voltar se deparam com casas e edifícios em ruínas. O Estado esteve na região e verificou saques generalizados. Lojas foram invadidas e nenhum produto sobrou nas prateleiras. Quase todas as casas têm as portas arrombadas. Os moradores, a maioria de origem beduína, mostram-se desolados com a violência com que a cidade foi atacada. "Essa guerra foi além da caça a Kadafi. Estavam se vingando pelo que aconteceu em Misrata e pelo apoio que muitos davam a Kadafi aqui", diz um morador, que tem duplo medo de retaliação: pelo que diz sobre o estado de Sirte e pelo apoio que dava ao regime.

Uma situação semelhante é vivida em Touarga, situada entre Misrata e Sirte. Fundada por imigrantes da África Subsaariana, é hoje uma cidade fantasma. Seus moradores, na maioria tuaregues - que em língua berbere significa "abandonados pelos deuses" -, foram fiéis soldados de Kadafi no conflito. De acordo com os habitantes de Misrata, seriam eles os mais cruéis durante o cerco à cidade, participando dos estupros em massa. Com a vitória rebelde, em agosto, os touargas desapareceram, espalhando-se pelo país ou refugiando em matas da região.