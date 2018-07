Cientista nuclear é morto em Teerã Um cientista nuclear iraniano foi morto a tiros ontem na capital do país, Teerã. O nome da vítima não foi divulgado, mas a agência de notícias Isna afirmou que a mulher do cientista também foi ferida no ataque. Em novembro, o cientista nuclear iraniano Massoud Ali Mohammadi foi morto na explosão de uma bomba detonada por controle remoto. Na ocasião, o Irã acusou o serviço secreto israelense, o Mossad.