Cientistas confirmam derretimento glacial no Himalaia

As descobertas, publicadas em três relatórios do Centro Internacional pelo Desenvolvimento Integrado da Montanha, sediado em Katmandu, conhecido pela sigla em inglês Icimod, mostra que as geleiras do Nepal sofreram uma redução de 21%. No Butão, a redução chegou a 22% em 30 anos.

O relatório, divulgado no domingo durante as negociações climáticas realizadas em Durban, na África do Sul, representa a mais abrangente avaliação sobre a extensão do degelo no Himalaia.

Uma pesquisa que durou três anos e foi financiada por uma fundação sueca, liderada pelo Icimod, mostrou que as 10 geleiras investigadas na região apresentaram redução, com acentuada aceleração de derretimento entre 2002 e 2005.

Outro estudo também mostrou uma significativa redução na cobertura de neve em toda a região na última década.

"Esses relatórios fornecem uma nova linha de base e informações específicas sobre localização para a compreensão das mudanças climáticas em um dos mais vulneráveis ecossistemas do mundo", disse Rajendra Pachauri, presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. As informações são da Dow Jones.