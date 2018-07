Cientistas encontram fragmentos de mamute na Sibéria

Uma equipe internacional de pesquisadores encontrou pelo, tecido e medula óssea de mamute a cerca de 100 metros embaixo da terra, durante uma expedição na província de Yakutia, nordeste da Rússia.

O chefe da expedição, Semyon Grigoryev, disse que cientistas coreanos que participaram do grupo tinham o objetivo de achar células vivas que possam servir para uma futura clonagem. Ossos e tecido já haviam sido descobertos anteriormente, mas não células vivas.

Acredita-se que mamutes foram extintos há 10 mil anos atrás. Cientistas já decifraram grande parte do código genético do animal a partir de pelos encontrados em geleiras siberianas. Alguns defendem que é possível recriar a espécie se foram encontradas células vivas. As informações são da Associated Press.