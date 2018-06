Cientistas nucleares morrem em atentado na Síria

O assassinato ocorreu no domingo, dia 9, quando os homens se dirigiam para o Centro de Pesquisa Científica, perto da capital, de acordo com informações do jornal sírio pró-governo Al-Watan. O jornal acredita que a Frente Nusra, grupo que tem conexões com a Al-Qaeda, foi a responsável pelo atentado.

O representante do Observatório Sírio para Direitos Humanos, Rami Abdurrahman, afirmou que foram cinco engenheiros mortos, entre eles um iraquiano. "Não houve confrontos lá. Foi uma operação para assassiná-los", disse Abdurrahman.

Não é a primeira vez que instalações sírias, suspeitas de serem usadas para fins militares e de pesquisa nuclear, são alvo de atentado. Em maio do ano passado, por exemplo, caças israelenses bombardearam um centro de pesquisa militar próximo a Damasco. Anteriormente, em 2007, o governo de Israel foi acusado de atacar um reator nuclear sírio. Fonte: Associated Press.