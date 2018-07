Cientistas 'recriam' os rostos de marinheiros Pesquisadores americanos começaram a reconstituir digitalmente os rostos de dois marinheiros que morreram na guerra civil do país. A "recriação" das faces começou a partir dos crânios encontrados no navio USS Monitor, afundado 150 anos atrás. O encouraçado era parte do arsenal marítimo da União contra os Confederados.