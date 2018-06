Cientistas tentam prever expansão do Ebola nos EUA Especialistas em medicina que estudam o Ebola dizem que o público pode esperar um aumento no número de casos nos Estados Unidos até o final do ano na medida em que pessoas chegam no país vindas da África Ocidental. Cientistas têm feito modelos para tentar prever quantos novos casos ainda podem aparecer. Os estudos levam em conta variáveis como o número de novas infecções na África, o ritmo de viagens internacionais e as possibilidades de transmissão.