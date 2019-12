Cinco adolescentes são presos em Hong Kong pela morte de homem em manifestação

Cinco adolescentes foram presos em Hong Kong, acusados ​​de participar da morte de um homem por um tijolo na cabeça durante confrontos entre manifestantes pró e anti-governo em meados de novembro, informou a polícia neste sábado, 14.

LEIA TAMBÉM > Hong Kong completa seis meses de protestos com manifestação

Os três homens e duas mulheres, de 15 a 18 anos, foram presos na sexta-feira, 13, e acusados ​​de homicídio culposo, motim, espancamentos e ferimentos. Eles estão atualmente em detenção provisória, aguardando uma investigação completa, informou a polícia em um comunicado.

Em meados de novembro, um homem de 70 anos recebeu um tijolo na cabeça ao tentar desmantelar as barricadas erguidas por militantes pró-democracia. O protesto havia acabado de entrar em uma fase mais violenta com uma estratégia chamada "Incubação generalizada", que consiste em multiplicar os atos, especialmente vandalismo, para esgotar a polícia.

As imagens tiradas na época mostravam grupos rivais de manifestantes jogando tijolos e um homem caindo no chão depois de ser atingido por um deles.

O septuagenário morreu no dia seguinte no hospital. Menos de uma semana antes, um estudante de 22 anos, Alex Chow, perdeu a vida depois de cair de um estacionamento de apartamento durante os confrontos. Embora as circunstâncias desta morte permaneçam obscuras, os manifestantes da prodemocracia acusaram a polícia de violência.

Três dias após a morte de Alex Chow, outro estudante de 21 anos foi baleado no abdômen pela polícia. O vídeo foi transmitido ao vivo no Facebook e o incidente desencadeou novos dias de luta, principalmente nas universidades da cidade.

A ex-guerra britânica está passando pela pior crise desde junho desde seu retorno à China em 1997, com atos quase diários para exigir reformas democráticas ou solicitar uma investigação sobre o comportamento da polícia. O movimento nasceu de um projeto de lei que procurava autorizar extradições para a China.

O texto foi enterrado, mas os manifestantes expandiram suas demandas por mais democracia. A violência se acalmou nas últimas semanas, após a vitória esmagadora da pró-democracia nas eleições locais em 24 de novembro. /AFP