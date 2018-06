Cinco corpos decapitados são encontrados no México Cinco corpos decapitados foram encontrados neste sábado nos arredores de Morelia, capital do estado mexicano de Michoacán, no oeste do país. O escritório do procurador-geral do estado disse que os corpos de três homens estavam junto a uma calçada numa avenida da cidade, com as cabeças ao lado. Outros dois corpos foram encontrados mais tarde em outra região da cidade.