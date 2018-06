Cinco detidos em Guantánamo concordam com transferência ao Catar

Cinco comandantes do Talebã detidos no centro de detenção da Baía de Guantánamo concordaram em ser transferidos para o Catar como parte de um plano de paz, disseram integrantes do governo afegão neste sábado.

Os EUA ainda não aprovaram a medida, mas a estuda como forma de incentivar que militantes negociem a paz no Afeganistão.

Um porta-voz do governo americano disse que qualquer decisão será tomada junto com o Congresso.

Nenhum dos cinco é acusado de matar diretamente americanos.

Se transferidos, eles vão se reencontrar com suas famílias no Catar, país que vem desempenhando papel cada vez maior nas negociações.

Em janeiro, o Talebã abriu um escritório político no Catar.

A agência de notícias Reuters afirma que atualmente o centro de Guantánamo abriga 171 detentos.

O presidente americano, Barack Obama, havia dito que uma de suas metas no governo seria fechar o local.