Cinco militares morrem em campo minado das Farc Bogotá, 31/08/2013 - Cinco militares colombianos morreram neste sábado (dia 31) ao pisar em um campo minado instalado pelo grupo Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) na zona do rural do município de Rioblanco, no Departamento (Estado) de Tolima, segundo informou neste sábado o Exército. Outro soldado ficou ferido e um sétimo está desaparecido.