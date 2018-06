Cinco morrem em novo episódio de violência na Nigéria A polícia da Nigéria informou que homens armados vestindo uniformes militares prenderam e mataram cinco pessoas no nordeste do país, em mais um sinal do aumento da violência na região. O porta-voz da polícia estadual de Taraba, Ibiang Mbaseki, disse que o ataque aconteceu na noite desta sexta-feira em uma remota vila do estado. Segundo ele, testemunhas afirmaram que os homens diziam ser de Abuja.