Cinco pessoas morrem em incêndio em embarcação na Indonésia

JACARTA - Uma embarcação pegou fogo no Mar de Java, que banha diversas ilhas da Indonésia, e deixou cinco mortos. Cerca de 190 pessoas foram resgatadas, informaram auotoridades do país no sábado, 20.

Um representante do Ministério dos Transportes, Julius Barata, disse não saber se algum passageiro ou tripulante estar desaparecido.

Equipes de apoio informaram que o acidente aconteceu na sexta-feira perto das ilhas Masalembo. Um barco próximo foi ajudar a embarcação, que carregava ainda carros e caminhões.

A equipe de busca afirmou que dois helicópteros e um grande numero de barcos estão investigando a área.

Barcos e balsas são populares no vasto arquipélago indonésio e acidentes devido à superlotação e aos baixos padrões de segurança são comuns. / AP