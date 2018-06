Cinco pessoas morrem em tiroteio no Estado de Washington

Os policiais que atenderam a um chamado de emergência às 21h30 (horário local) do domingo, nos apartamentos localizados em Federal Way, encontraram dois homens feridos no chão do estacionamento.

"Quando chegamos, vários tiros já haviam sido disparados e muitas pessoas haviam entrado em contado com a polícia para relatar o fato", disse a porta-voz da polícia de Federal Way, Cathy Schrock.

Um dos homens pegou uma arma quando a polícia se aproximava para prestar socorro às duas pessoas que estavam no chão, disse ela. Neste momento, os policiais abriram fogo. O suspeito morreu, mas a polícia disse que não estava claro se a morte foi causada pelos disparos da polícia.

O outro homem, que estava no chão, além de um terceiro, que também estava no estacionamento, estavam mortos.

Durante as buscas pelo local, a polícia encontrou um quarto homem morto em um apartamento e uma mulher assassinada em outra unidade. Segundo Schrock, a polícia tenta descobrir se a mulher foi atingida acidentalmente pelos disparos.

Um total de oito oficiais dispararam suas armas, afirmou a porta-voz. Todos estão sob suspensão administrativa, o que é uma política padrão, enquanto as investigações prosseguem.

Não havia informações sobre o que deu início ao tiroteio.

"Vamos continuar a bater de porta em porta na expectativa de encontrar novas testemunhas. Esperamos não encontrar mais vítimas", disse Schrock.

Após a chegada a polícia no local e da realização de buscas na região, as autoridades disseram não acreditar que haja outro atirador foragido ou que exista uma ameaça iminente ao público.

Não há informações sobre policiais feridos. Os nomes das cinco vítimas não foram divulgados. A cidade de Federal Way fica a cerca de 30 quilômetros ao sul de Seattle. As informações são da Associated Press.