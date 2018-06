Cinco presos de Guantánamo aceitam ir para o Qatar

Cinco prisioneiros mantidos pelos Estados Unidos na carceragem da base naval de Guantánamo, em Cuba, aceitaram ser transferidos para o Qatar, disseram funcionários do alto escalão do governo do Afeganistão, em visita ao local.

A intenção da transferência é encorajar a milícia fundamentalista islâmica Taleban a participar de negociações. Segundo as fontes afegãs, os cinco prisioneiros em questão lutavam ao lado do Taleban e concordaram com a transferência, mas o processo ainda precisa ser aprovado pelo exército dos Estados Unidos. As informações são da Associated Press.