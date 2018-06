Cinco presos em protesto pela morte de jovem no Missouri Cinco pessoas foram presas e dois policiais foram feridos na cidade de Ferguson, no estado americano de Missouri, após protesto pela morte de Michael Brown se intensificarem, informaram autoridades nesta quarta-feira. Ferguson foi cenário de alguns protestos violentos e saques nos dias após o jovem negro de 18 anos ter sido morto com tiros pelo policial branco Darren Wilson, em 9 de agosto.