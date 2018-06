Cinco são presos na Índia por sequestro e estupro coletivo de turista japonesa

A mulher registrou a denúncia por meio do consulado japonês em Kolkata, no leste da Índia, dizendo que estava hospedada em um hotel econômico, em novembro, quando três homens que falavam japonês fizeram amizade com ela e a levaram para um resort a beira do mar, em Digha, no estado de West Bengal.

Segundo a polícia de Kolkata, ela disse que eles roubaram dela 76 mil rúpias (1,2 mil dólares), usando o seu cartão no caixa eletrônico, e a levaram para Bodh Gaya, um grande centro de peregrinação budista e turístico no estado de Bihar.

Lá, ela alega que mais dois homens se juntaram ao grupo e todos a estupraram.

"Prendemos três pessoas de Kolkata e duas de Gaya em Bihar, todos ligados ao que aconteceu", disse Pallav Kanti Ghosh, um policial de primeiro escalão de Kolkata.

Ele disse que dois deles foram processados por estupro coletivo.

O incidente mais uma vez coloca em foco a segurança de mulheres na maior democracia do mundo.

Milhões de indianos foram às ruas em 2012, após uma estudante de medicina ser estuprada e morta em Nova Délhi, exigindo medidas oficiais para reduzir agressões a mulheres.

(Reportagem de Sujoy Dhar)