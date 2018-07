Cinco soldados dos EUA são mortos no Iraque

Mais cedo, militares norte-americanos informaram que cinco de seus soldados morreram, em breve comunicado, sem mencionar a causa das baixas. Funcionários iraquianos disseram que os norte-americanos estavam em uma base iraquiana como conselheiros. As fontes iraquianas pediram anonimato, pois não tinham autorização para falar com a imprensa.

Com as mortes, subiu para 4.459 o número de soldados norte-americanos mortos no Iraque desde a invasão liderada pelos EUA para depor Saddam Hussein, em 2003, segundo levantamento da France Presse baseado na contagem do site independente www.icasualties.org.

Cerca de 45 mil soldados dos EUA ainda estão no Iraque, sobretudo treinando e equipando seus colegas iraquianos, porém eles participam de operações conjuntas de contraterrorismo. Todas as forças norte-americanas devem se retirar do país até o fim do ano, de acordo com um pacto bilateral. Líderes iraquianos ainda estudam a possibilidade de pedir a ampliação dessa presença militar. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.