Cinema convida parentes de vítimas de massacre Parentes de vítimas do massacre cometido por James Holmes em um cinema de Aurora, no Estado americano do Colorado, foram convidados para a sessão de reinauguração da sala. Revoltados com a insensibilidade do convite, os parentes escreveram uma carta conjunta de repúdio à atitude dos administradores. O crime ocorreu em julho.