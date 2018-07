Cinema é atacado por passar filme laico Um cinema de Túnis foi atacado por radicais islâmicos no fim de semana por exibir o filme Neither God nor master, da diretora Nadia Feni. O longa-metragem fala sobre o secularismo. Os espectadores que aguardavam na fila também foram agredidos pelo grupo, formado por cerca de cem homens. Reações semelhantes de fundamentalistas ganharam força desde a queda do governo, após protestos em massa.