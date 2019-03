Cingapura proíbe modelo de avião Boeing 737 Max de sobrevoar espaço aéreo do país

Entidade reguladora de aviação civil de Cingapura proibiu temporariamente, nesta terça, o uso do avião Boeing 737 Max no espaço aéreo do país asiático. A medida acontece depois que um acidente com uma aeronave deste mesmo modelo na Etiópia no último fim de semana, deixando 157 mortos.

Por meio de nota, a entidade anunciou a "suspensão temporária de todas as versões de Boeing 737 Max, tanto para entradas quanto para saídas de Cingapura, à luz de dois acidentes fatais com aviões 737 Max em menos de cinco meses."

Em outubro do ano passado, outro acidente, na Indonésia, aconteceu com o mesmo modelo de avião, com 189 mortos. Em ambos os casos o modelo era o Boeing 737 Max 8. / AFP