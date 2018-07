Cinza de vulcão desaloja 3 mil pessoas na Nicarágua

MANÁGUA - O vulcão São Cristóvão, no oeste da Nicarágua, expeliu uma coluna de cinza e gás num raio de cerca de 3 quilômetros, levando as autoridades a evacuarem cerca de 3 mil pessoas de nove comunidades ao redor da montanha mais alta do país neste sábado, 8.

Residentes relataram terem ouvido três poderosas explosões no vulcão e depois uma nuvem foi se formando, crescendo e espalhando cinzas por toda região.

"A atividade do vulcão poderia afetar pelo menos 500 famílias num total de 3 mil pessoas, então decidimos pela evacuação", disse o diretor executivo da agência do governo para desastres.

A Nicarágua está em alerta desde que um forte terremoto sacudiu a vizinha Costa Rica na última quarta-feira e, no dia seguinte, 17 tremores menores foram registrados na área ao redor do Lago Managua, perto da capital.

As informações são da Associated Press