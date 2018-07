Cinzas de vulcão chileno chegam à Argentina Após entrar em erupção no sábado, o vulcão Puyehue, localizado no Chile, perto da fronteira com a Argentina, lançou cinzas que chegaram às cidades de Bariloche, a 90 quilômetros de distância, e Villa Angostura, a 45 quilômetros. O fenômeno foi responsável pelo cancelamento de 12 voos na região. Ontem, foram evacuadas cerca de 3,5 mil pessoas do local. De acordo com autoridades chilenas e argentinas, no entanto, não há feridos.