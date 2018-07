Cinzas de vulcão chileno voltam a cancelar voos na Argentina

Passageiros aguardam informações sobre voos no aeroporto doméstico de Buenos Aires

BUENOS AIRES - Os voos nos dois principais aeroportos da Argentina voltaram a ser suspensos nesta sexta-feira, 8, em função da presença na região das cinzas expelidas por um complexo vulcânico no sul do Chile.

O fluxo de voos nos terminais de Aeroparque e Ezeiza estão sendo afetados desde o início de junho, quando o complexo vulcânico Puyehue-Cordón Caulle entrou em erupção, expelindo uma nuvem alta de cinzas e fragmentos de rochas.

"As operações previstas para desde as 7h até as 12h desta sexta-feira estão sendo afetadas em função da presença de cinzas vulcânicas", informou a companhia aérea chilena LAN.

A nuvem de cinzas vem obrigando as companhias aéreas que operam na Argentina a cancelar dezenas de voos internacionais, regionais e locais. Na quinta-feira vários voos sofreram atrasos, enquanto outros foram cancelados.