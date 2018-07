Cinzas de vulcão no Chile se espalham e geram novos cancelamentos de vôos

Aeroportos de cidades do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile foram afetados

As cinzas do vulcão Puyehue, no Chile, continuam causando cancelamentos de voos em inúmeros países, entre eles o Brasil.

Na segunda-feira à noite, mais de 70 voos de diferentes aeroportos sul-americanos foram cancelados.

Entre os terminais afetados, estão os de grandes cidades do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.

Empresas aéreas como a GOL, TAM, Aerolíneas Argentinas, Pluna e Lam que partiam ou que tinham como destino cidades próximas à área do vulcão foram cancelados.

Nesta terça-feira pela manhã, as cinzas também provocaram o cancelamento de voos na Austrália e na Nova Zelândia.

A Força Aérea Brasileira (FAB) disse que o espaço aéreo do Brasil não deve ser afetado pelas cinzas, mas desde que sejam mantidas as atuais condições atmosféricas.