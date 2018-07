Cinzas de vulcão voltam a cancelar voos na Argentina

A Argentina sedia a Copa América de futebol, competição que atraiu milhares de torcedores para o país, além dos turistas habituais. Sete voos internacionais que chegariam e nove que deixariam Buenos Aires foram adiados por causa das cinzas. O problema afeta o tráfego aéreo argentino desde o início de junho.

Segundo o jornal Clarín, há cancelamentos no Aeroporque, localizado dentro da cidade, e atrasos nos voos no Aeroporto Internacional de Ezeiza, na região metropolitana da capital argentina. As companhias aéreas avaliarão o quadro nas próximas horas, para decidir se mantêm a medida ou normalizam as operações, informa o diário argentino em seu site. As informações são da Dow Jones.