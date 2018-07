Cinzas do Puyehue fecham aeroportos da Argentina As cinzas do vulcão chileno Puyehue impediram a decolagem e chegada de aviões nos aeroportos das capitais do Uruguai e da Argentina. Na noite de terça-feira, o aeroporto internacional de Ezeiza e o Aeroparque, ambos em Buenos Aires, foram fechados depois que cinzas foram detectadas no ar e na pista, disse o porta-voz da Aeropuertos 2000, empresa que administra os aeroportos.