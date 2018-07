Cinzas do vulcão chileno voltam a afetar voos na Argentina

BUENOS AIRES - Várias companhias aéreas adiaram nesta quinta-feira, 7, suas operações nos aeroportos Jorge Newbery, em Buenos Aires, e de Ezeiza, na periferia da capital argentina, pelas nuvens de cinzas do complexo vulcânico chileno Puyehue Cordón-Caulle.

Até segunda ordem foram cancelados todos os voos com destino ao Jorge Newbery, dedicado a operações internas e regionais, afetando a chilena LAN e as estatais Aerolíneas Argentinas e Austral, de acordo com informações de porta-vozes das empresas aéreas.

As fontes disseram que as operações serão reprogramadas em função da eliminação dos riscos de acidentes.

O mesmo aconteceu no aeroporto internacional de Ezeiza, a 35 quilômetros de Buenos Aires, onde sete companhias aéreas adiaram suas operações de chegada e partida do país. A Air France avisou que desviou seus voos a Buenos Aires para o aeroporto de São Paulo até que melhorem as condições de segurança.

Na madrugada desta quinta-feira, começaram a chegar a Buenos Aires tênues nuvens de cinzas do Puyehue-Cordón Caulle trazidas pelos ventos do sudoeste, desde a área do complexo vulcânico situado a 1,7 mil quilômetros, na Cordilheira dos Andes, marco fronteiriço entre Argentina e Chile.

A disseminação de cinzas afeta o tráfego aéreo na Argentina desde o início de junho, quando o vulcão chileno entrou em atividade.

O fenômeno causou milionárias perdas no setor agropecuário e turístico de províncias da Patagônia, cujas autoridades declararam emergência econômica nas zonas mais afetadas.