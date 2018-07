Cinzas vulcânicas se dissipam e Uruguai retoma voos Os voos nacionais e internacionais foram retomados no Uruguai hoje, após dois dias de cancelamento em virtude da passagem de um nuvem de cinzas lançadas pela erupção de um vulcão no sul do Chile. Autoridades uruguaias afirmaram que a maioria dos voos estão decolando dentro do horário, incluindo aqueles entre Montevidéu e Buenos Aires, na Argentina.