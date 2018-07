Cipriotas turcos cancelam manobra militar com a Turquia Um funcionário graduado do governo da República Turca do Norte do Chipre (RTNC) disse que manobras militares anuais foram canceladas para "melhorar a atmosfera" com seus vizinhos gregos da República do Chipre, em meio às negociações para uma possível reunificação da ilha no Leste do Mediterrâneo.